Воїни Сил спеціальних операцій спільно з Силами оборони вкотре знищили російську техніку.
Про це командування ССО розповіло на своїй сторінці у Facebook.
"Так оператори Сил спеціальних операцій у взаємодії з підрозділами Сил оборони України вчергове відпрацювали задачу, результатом якої стало знищення російської техніки. Частина піхоти, яка після удару ще мала спроможність пересуватися, розбіглася навколишніми посадками", - йдеться в дописі.
Командування зазначає, що за кожною операцією українських військових стоїть виконана складна і злагоджена робота.
"Вийти у район виконання завдань - знайти і встановити цілі - скорегувати вогонь артилерії - порадіти за знищених росіян. Цей начебто простий перелік дій насправді означає чималу роботу кількох ланок", - повідомляють в ССО.
Раніше УНІАН писав, як воїни ССО знищили колону ворожої техніки, і публікував епічне відео.
Крім того, ССО показали блискуче знищення складу боєкомплектів окупантів.