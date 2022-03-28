Частина піхоти, яка після удару ще могла рухатися, боягузливо розбіглася посадками.

Воїни Сил спеціальних операцій спільно з Силами оборони вкотре знищили російську техніку.

Про це командування ССО розповіло на своїй сторінці у Facebook.

"Так оператори Сил спеціальних операцій у взаємодії з підрозділами Сил оборони України вчергове відпрацювали задачу, результатом якої стало знищення російської техніки. Частина піхоти, яка після удару ще мала спроможність пересуватися, розбіглася навколишніми посадками", - йдеться в дописі.

Командування зазначає, що за кожною операцією українських військових стоїть виконана складна і злагоджена робота.

"Вийти у район виконання завдань - знайти і встановити цілі - скорегувати вогонь артилерії - порадіти за знищених росіян. Цей начебто простий перелік дій насправді означає чималу роботу кількох ланок", - повідомляють в ССО.

Раніше УНІАН писав, як воїни ССО знищили колону ворожої техніки, і публікував епічне відео.

Крім того, ССО показали блискуче знищення складу боєкомплектів окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: