Військові показали надзвичайно цінне та водночас історичне фото.

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ опублікувало фото українського снайпера на позиції. У ССО наголосили, що це фото є важливим для них.

У Командуванні ССО заявили, що такий кадр є рідкістю, адже це рідкість, коли українські снайпери потрапляють у кадр. Тому світлину називають історичною та важливою.

Фото українського снайпера зробили на камеру звичайного телефона без фільтрів та позування. На ньому наш професіонал на своїй позиції.

"Вони працюють на результат. І повірте: працюють добре. І, коли по радіозв'язку від них приходить доповідь "Зняв", це означає, що українці на один крок стали ближче до перемоги", – розповіли у Командуванні ССО.

Нагадаємо, раніше українська снайперка з позивним "Угольок" пояснила, чому воює проти російських окупантів.

"Мочити їх всіх треба! Це не люди. Фашисти і ті не були такими підлими, як ці орки. Ми обов’язково переможемо. Особисто я буду стояти до останнього! Радує, що деякі наші люди відкрили очі, і тепер розуміють, хто є хто!" - пояснює своє рішення знову служити в армії військова.

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