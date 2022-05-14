Батькам варто уважно стежити за тим, з ким спілкуються їхні діти у мережі.

Спецслужби РФ вербували українських школярів. У Луцьку СБУ зафіксувала три таких випадки. Підлітки фотографували військові об'єкти, у їхніх телефонах знайшли й листування з невідомими, які "цікавилися" ситуацією у регіоні.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Управління СБ України у Волинській області.

"9-го травня у Луцьку правоохоронці звернули увагу на трьох підлітків, які постійно вешталися біля одного з блокпостів. Причину свого перебування там школярі пояснити не змогли", - розповіли у Службі.

Працівники СБУ перевірили телефони семикласників. У них вони знайшли багато фотографій Луцького військового аеродрому та ремонтного пункту. Окрім цього, у телефонах школярів були переписки з невідомими російськими абонентами.

У цих листуваннях "невідомі" намагалися дізнатися у дітей про ситуацію в регіоні, розташування військових об'єктів та військової техніки. Контррозвідники пояснили школярам, чому таке "спілкування" з окупантами несе величезні ризики. Профілактичні бесіди провели й з батьками семикласників.

"Радимо учителям та батькам постійного обговорювати з дітьми питання інформаційної безпеки в різноманітних інтернет-чатах, онлайн іграх та соціальних мережах. Якщо будь-які особи звертаються до вас чи до ваших дітей з проханнями вислати фотографію місцевості чи конкретного стратегічно важливого об’єкта, або просто розпитують про стан такого об’єкту, є велика ймовірність, що вас хочуть використати на шкоду Україні та вашого міста, зокрема", - додали у СБ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Київщині колишній правоохоронець "зливав" державні бази даних через Даркнет.

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