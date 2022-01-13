Старший солдат Віктор Кучеренко загинув 11 січня внаслідок ворожого обстрілу на Луганщині.

Внаслідок обстрілу бойовиків 11 січня в районі селища Новотошківське Попаснянського району на Луганщині загинув старший солдат Віктор Кучеренко.

Про це повідомила прес-служба Баштанської районної державної адміністрації.

Він був бійцем 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка.

"Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. Важко знайти такі слова, які би змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини… Розділяємо разом із рідними та близькими цей біль, схиляємо голови та підтримуємо Вас у годину скорботи.… Вічна пам’ять та шана нашим Героям", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що Віктор Геннадійович Кучеренко народився 28 серпня 1993 року в селі Антонівка Новоодеського району на Миколаївщині. Навчався в Новолазарівській ЗОШ, згодом - у Казанківській гуманітарній гімназії, закінчив Казанківське СПТУ.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів окупантів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав смертельне поранення.

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