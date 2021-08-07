32-річний Ярослав Семеняка був родом із Конотопського району Сумської області. Він служив за контрактом з червня 2020 року.

Сьогодні, 7 серпня, в результаті ворожого обстрілу поблизу Пісків на Донбасі загинув Ярослав Семеняка, уродженець Конотопського району Сумської області.

Як повідомляє прес-служба Сумської облдержадміністрації, він служив за контрактом в ЗСУ з червня 2020 року.

"У зоні ООС загинув наш земляк − 32-річний боєць із Конотопського району Ярослав Семеняка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що молодший сержант військової частини А1376 загинув 7 серпня в результаті ворожого обстрілу з ПТКР ВОП "Пассат" в районі селища Піски.

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Сумська обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

Як повідомляв УНІАН, від початку доби 7 серпня окупанти на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів загинув один український воїн, ще одного поранено.

"Сьогодні, 7 серпня, російські найманці, підступно порушуючи вимоги Мінських домовленостей, застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті Піски", - йшлося в повідомленні 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

Автор: Тамара Отовська