Останнім часом завжди активний у медіапросторі міністр оборони РФ все рідше з'являється на публіці.

Міністр оборони РФ Серій Шойгу зробив першу за три дні заяву щодо війни в Україні. Він заявив, що окупанти "послідовно виконують план визволення" самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Про це Шойгу заявив під час виступу на колегії міноборони, передає російська служба BBC.

Зокрема, Шойгу звинуватив США та інші західні країни у "максимальному затягуванні" війни.

"Зростальні обсяги постачання іноземного озброєння наочно демонструють їхні наміри провокувати київський режим воювати "до останнього українця", - сказав Шойгу.

Раніше російські журналісти звернули увагу на зникнення Шойгу з інформаційного простору. Міністр не з'являвся в соцмережах і ефірах з 11 березня.

Згодом з'явилася інформація, що у глави МО РФ нібито хвороба серця. А спікер Путіна Дмитро Пєсков відповів, що зараз "не час для медійної активності".

Щоб спростувати чутки, Міноборони РФ опублікувало ролик, на якому Шойгу спілкувався з колегами по відеозв'язку.

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