Про остаточне число загиблих людей говорити зарано.

Кількість жертв ворожої атаки по ТЦ в місті Кременчук знову зросла.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"13 загиблих внаслідок ракетних обстрілів у Кременчуці. Про остаточне число загиблих людей говорити зарано", - сповістив він.

Станом на 20:00 було відомо про 21 пораненого та госпіталізовано (6 із них – у важкому стані). Ще 29 людям надано амбулаторну допомогу (без госпіталізації), зокрема двом дітям.

Як писав УНІАН, у понеділок, 27 червня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Кременчуку Полтавської області.

Окупанти поцілили ракетами по торговому центру "Амстор" з більш ніж тисячею цивільних, будівля загорілася. Ще одна ракета влучила в міський стадіон.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ракети у ТРЦ в Кременчуці окупанти випустили із дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Літаки ворога злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

Служба безпеки України розпочала розслідування ракетного обстрілу торговельно-розважального центру в Кременчуці. Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Президент України Володимир Зеленський публікував відео з місця та зазначив, що "кількість жертв неможливо навіть уявити".

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