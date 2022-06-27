До робіт залучено 130 осіб, 23 одиниці техніки ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці.

По Кременчуку окупанти вдарили двома ракетами, одна з яких влучила в ТЦ, інша – в міський стадіон.

Про це зазначено у коментарі секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова щодо ракетного обстрілу м. Кременчук, оприлюдненому на facebook-сторінці РНБО.

"Черговий воєнний злочин рашистів. Влучення російської ракети у торговельний центр Кременчука. За попередніми даними, удар був нанесений крилатою ракетою повітряного базування Х-22 з літаків. Випущено дві ракети, одна з яких влучила в торговельний центр, інша – в міський стадіон", - зазначив Данілов.

Він нагадав, що за попередньою інформацією, є щонайменше 20 поранених, 9 з яких знаходяться у важкому стані. Кількість загиблих встановлюється.

"Працюють усі необхідні державні служби, пораненим і постраждалим надається уся необхідні медична допомога", - додав Данілов.

За його словами, підрозділами ДСНС України здійснюється гасіння пожежі та пошуково-рятувальні роботи. До робіт залучено 130 осіб, 23 од. техніки ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia. На місці працює оперативна група ГУ ДСНС у Полтавській області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, у Кременчуці окупанти вдарили ракетами по торговельному центру із понад тисячею цивільних, будівля палає.

Внаслідок обстрілу ТРЦ у Кременчуці виникла пожежа на площі понад 10 тис. кв. м.

Станом на 19:30 відомо про понад 40 поранених та 10 загиблих внаслідок удару.

Служба безпеки України розпочала розслідування ракетного обстрілу торговельно-розважального центру в Кременчуці. Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ракети у ТРЦ в Кременчуці окупанти випустили із дальніх бомбардувальників Ту-22М3 з Курської області.

Літаки ворога злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

Вас також можуть зацікавити новини: