Усіх причетних до воєнного злочину ідентифікують та притягнуть до відповідальності, запевняють у службі.

Служба безпеки України невідкладно розпочала розслідування чергового воєнного злочину російських окупантів - ракетного удару по торговельному центрі у Кременчуці.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). На місці уже працюють слідчі, зокрема, до Кременчука відряджено команду фахівців із Головного слідчого управління СБУ", - зазначили в СБУ.

У службі запевнили, що зроблять все, аби встановити не тільки тих, хто здійснював постріли, а й осіб, які віддали відповідний наказ знищувати мирних українців, адже жодних військових чи інших оборонних об’єктів на місці влучання ракет не було.

"Усі причетні до цього кричущого воєнного злочину мають понести найсуворіше покарання! Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих і разом з усією країною молимося за одужання поранених. Ми обов’язково переможемо окупантів, скільки б звірств вони не чинили", - йдеться у повідомленні.

Як писав УНІАН, у понеділок, 27 червня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Кременчуку Полтавської області.

Згодом мер повідомив, що ракетний удар прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця та зазначив, що "кількість жертв неможливо навіть уявити".

Вас також можуть зацікавити новини: