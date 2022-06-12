Іноді військовим вдається когось евакуювати.

У Сєвєродонецьку на території заводу "Азот" перебуває близько 500 мирних жителів.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Telegram-каналі.

"На території заводу "Азот" у Сєвєродонецьку залишаються близько 500 мирних мешканців, з них 40 - це діти. Іноді військовим вдається когось евакуювати", - заявив Гайдай.

За його словами, повноцінної евакуації з Сєвєродонецька немає.

"Зважаючи на останні події, єдиний варіант виходу з міста - це пішки вцілілим мостом, бо автобуси не проїдуть - але це вкрай небезпечно. Ми проробляємо можливість евакуації з обласного центру з Іриною Верещук. Маємо надію, що організований вихід із міста стане можливим, але для цього маємо отримати гарантії безпеки", - заявив Гайдай.

При цьому, за його словами, два мости, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновано окупантами.

"Третій - цілий день під обстрілами, він старий та критично аварійний, вантажівки ним пересуватися не можуть - великий ризик обвалу. У разі руйнування цього шляхопроводу - обласний центр буде відрізано", - наголосив Гайдай.

Водночас він запевнив, що загрози оточення українських військ на Луганщині немає.

Раніше Гайдай повідомляв, що в декількох бомбосховищах під заводом "Азот" ховаються близько 800 людей.

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