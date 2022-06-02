Серед тих, хто знаходиться в укриттях, є діти.

Близько 800 людей ховаються в декількох бомбосховищах під хімічним заводом "Азот" у Сєвєродонецьку, який обстрілюють росіяни.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у коментарі CNN.

"Там місцеві жителі, яких попросили покинути місто, але вони відмовилися. Там теж є діти, але їх небагато", - уточнив глава ОВА.

За словами Гайдая, велика частина Сєвєродонецька захоплена Росією, але українські військові як і раніше контролюють сєвєродонецьку промзону.

Глава ОВА також уточнив, що завод знаходиться в приватній власності, і власники кажуть, що на території залишилася лише невелика кількість хімікатів.

Він також додав, що з військової точки зору "Азот" не представляє для російських військових інтересу, на відміну від маріупольської "Азовсталі".

Гайдай нагадав, що у вівторок російський авіаудар вразив резервуар з азотною кислотою на заводі, але загрози для людей не було.

Як писав УНІАН, у четвер, 2 червня, росіяни знову обстріляли "Азот" і пошкодили склад, де зберігався метанол.

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