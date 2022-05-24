Абсолютна більшість з них влучили по цивільних об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що з 24 лютого російська армія нанесла по Україні 1 тисячу 474 ракетних удари, застосувавши 2 тисячі 275 різних ракет.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Окупанти ведуть проти нас дуже жорстоку війну. Такої війни дійсно не було на європейському континенті вже 77 років. Тотальної війни. Коли ворог намагається знищити якомога більше людей та інфраструктури", - наголосив президент.

Він нагадав, що внаслідок ракетного удару окупантів по селищу Десна на Чернігівщині загинули 87 осіб.

"А це були тільки 4 ракети. Всього з 24 лютого російська армія нанесла по Україні 1 тисячу 474 ракетних удари, застосувавши 2 тисячі 275 різних ракет. Абсолютна більшість - по цивільних об'єктах", - підкреслив Зеленський.

Глава держави додав, що за неповних три місяці було здійснено вже понад 3 тис. авіаударів російськими літаками та гвинтокрилами.

"Яка ще країна витримувала такий масштаб ударів? Щоразу, коли ми говоримо нашим партнерам, що нам необхідна сучасна протиракетна зброя, сучасна бойова авіація, ми даємо не просто формальний запит, ми говоримо про те, що цей наш запит, - це реальне життя багатьох людей, які не загинули б, якби ми отримали всю ту зброю, по яку ми звертаємося", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що окупанти нарощують авіаційну присутність біля України.

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