Тепер "відмолювати гріхи" за земляків їй доведеться в СБУ.

Українські прикордонники затримали громадянку РФ, котра як "паломниця Свято-Успенської Почаївської лаври" намагалася потрапити до країни.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Відомо, що жінку зупинили для перевірки документів. Спочатку вона не хотіла давати свій паспорт на перевірку й переконувала, буцімто не має його. Натомість надала посвідку на проживання в одній з країн ЄС.

Ба більше, при собі жінка мала картку паломника Свято-Успенської Почаївської Лаври, а в телефоні громадянки прикордонники виявили листування антиукраїнського характеру.

"Тепер "відмолювати гріхи" за своїх земляків їй доведеться в СБУ, куди її передали", – говориться у дописі.

Як УНІАН повідомляв, у Кривому Розі затримали шпигуна, який з лютого 2022 року співпрацював з російськими окупантами. Він передавав інформацію про розташування та переміщення українських захисників на півдні країни.

До цього у Запоріжжі знайшли російського льотчика, який заїхав на територію України напередодні російського вторгнення. Він представлявся пенсіонером цивільної авіації, хоча працівники ДБР здобули безперечні докази щодо його належності до російської армії.

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