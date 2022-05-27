За інформацією відомства, до повномасштабної агресії також залучають кримських татар для використання корінного народу Криму як "гарматного м’яса".

За орієнтовними підрахунками, до збройних сил РФ, а відтак і до війни проти України, залучено до 5 тисяч строковиків з окупованого Криму.

Про це повідомило Представництво президента України в АР Крим.

Як зазначається, Представництво проаналізувало проблему залучення жителів окупованого Криму до повномасштабної агресії РФ проти України та підготувало аналітичну довідку.

"За нашими даними, переважна частина загиблих кримчан – люди віком 19-22 роки, тож можна зробити висновок, що принаймні частина з них були строковиками. Йдеться передусім про севастопольців. За орієнтовними підрахунками, до збройних сил РФ, а, відтак, і до війни, залучено до 5 тисяч строковиків з окупованого Криму. Ймовірно, значна частина з них – громадяни України. Також характерною особливістю є залучення представників кримськотатарського народу до повномасштабної агресії, по суті, для використання корінного народу Криму як "гарматного м’яса" та створення фейкової картинки про нібито підтримку кримськими татарами повномасштабної агресії РФ. На стратегічному рівні ж йдеться про спробу створення максимальної протидії деокупації півострова", - сказано у повідомленні.

Як наголосили в Представництві, загибель кримчан у складі збройних сил РФ, зокрема строковиків, не стала каталізатором суспільного невдоволення. Навіть рідні загиблих чи "безвісти зниклих" висловлюють претензії військовому командуванню лише в особистих листуваннях, месенджерах чи постах у соцмережах.

"Тим часом, за інформацією Представництва, формула "безвісти зниклий" дає змогу окупаційним адміністраціям економити на виплатах родичам загиблих військовослужбовців. Місцевий цивільний персонал, зокрема лікарі, обслуговують учасників війни проти України не лише в Криму, а й у "відрядженнях" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що військовий експерт пропонує перетворити Крим на "тупик" для окупантів.

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