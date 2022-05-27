У бік Мелітополя з Криму проїхала колона військової техніки.

Російські окупанти перекидають з Криму в Запорізьку область особовий склад і військову техніку, в тому числі "Гради".

Про це йдеться у повідомленні Запорізької військової адміністрації.

З Кримського півострова РФ перекидає свої сили, не тільки сухопутні війська, а й повітряний, і морський компоненти.

Також відомо, що в бік Мелітополя з Криму проїхала колона військової техніки – близько двох десятків тентованих вантажівок і стільки ж установок залпового вогню "Град".

Крім того, угруповання противника додатково посилене сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.

Російські військові зводять третю лінію своєї оборони, перекидають підкріплення, щоб закріпитися і утримати свої позиції на півдні України.

При цьому, в Бердянську ворог намагається переконати місцевих перейти на мобільні мережі російських операторів. А в Мелітополі загарбники планують роздавати російські паспорти.

"Фермери Мелітополя продають запаси зерна, оскільки бояться, що відмова віддавати зерно за безцінь окупантам може призвести до експропріації всіх запасів. Тому в бік Криму поїхала колона з 20 фур, завантажених зерном. Номери на вантажівках були закриті", - йдеться в повідомленні ОВА.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня окупанти вдарили по Запоріжжю крилатими ракетами. В результаті цього удару загинула одна людина, ще три людини були поранені. В приватному секторі були пошкоджені 62 будинки.

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