Жданов каже, що остаточне рішення про звільнення півострова мають ухвалювати військові.

Російські окупанти найближчим часом намагатимуться посилити Південнобузький напрямок фронту в районі Херсона. Ворог намагатиметься закріпитися на поточних рубежах.

Для цього на півдні окупованого Криму збирають велику кількість військової техніки, повідомив в ефірі телемарафону військовий експерт Олег Жданов. За його даними, цю техніку планують розмістити неподалік Херсона.

Він також розповів, як розвиватиметься ситуація з окупованим півостровом після отримання Україною потужного озброєння.

"З появою ракетних комплексів треба ставити одним з перших питання - робити з Криму тупик, щоб не було можливості і сенсу російським військам відступати назад у Крим. Щоб вони розуміли, що там буде тупик, і там їх можуть добити. Щоб вони відступали на Ростовську область. Я думаю, що саме так Генеральний штаб і повинен вчинити", - каже експерт.

Жданов також прокоментував слова очільника МЗС Дмитра Кулеби, який перемогою для України назвав звільнення від росіян усіх її територій.

"Якщо ми будемо йти в контрнаступ, який сенс зупинятися на лінії до 24 лютого, якщо буде операція успішною. Треба виходити на державний кордон, я маю на увазі Донбас. А в Криму головне питання - заходити в Крим чи не заходити - повинні вирішувати військові, ні в якому разі не політики", - зауважив Жданов.

Він додав, що тільки Генштаб може об'єктивно оцінити доцільність заходу в Крим та шанси на його звільнення від окупантів.

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Олексій Мельник розповів, з якою проблемою може стикнутися Україна при спробі звільнити військовим шляхом окуповані райони Донбасу та Крим.