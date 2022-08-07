Окупанти складають списки людей, які будуть допомагати проводити "референдум" і тих, хто готові голосувати, також активно працює пропаганда.

У Скадовську Херсонської області окупаційна влада активно готується до проведення псевдореферендуму.

Про це у Facebook повідомив міський голова Олександр Яковлєв .

Він розповів, що окупанти шукають людей, які погодяться проводити "референдум". Також у місті працює російська пропаганда.

"Друкуються газети, розвішуються плакати - пропаганда працює. Складаються списки людей, які будуть допомагати його проводити. Складаються списки людей, які готові голосувати", - зазначив він.

Мер нагадав про неминучу відповідальність усіх, хто буде залучений до проведення такого "референдуму".

"Зрадників чекає покарання", - наголосив Яковлєв.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ знищили ворожий склад боєкомплектів та військової техніки під Скадовськом. У супротивника є великі проблеми із підсиленням фронту, зазначили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

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