Окупанти намагаються здійснити повну інтеграцію Маріуполя до складу Росії.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявляє, що окупанти планують контролювати населення у місті через банди.

Про це Андрющенко повідомив під час онлайн-брифінгу у львівському медіацентрі "Україна".

"Маріуполь дуже показовий. Те, що ми знаємо і чуємо від навіть росіян і їх оточення, від колаборантів у середині міста, Маріуполь їм не потрібен як такий, тому ніхто не працює над покращенням гуманітарних умов", - сказав Андрющенко.

Він додав, що Маріуполь для окупантів - це як "точка на карті".

"У них було сподівання використовувати порт. Але це неможливо через мінування, потоплення судна, тобто це дуже затратно і немає сенсу. Фактично він буде перетворений на таке собі справжнє гетто, і ми так бачимо, що відсутність окупаційного корпусу вказує на те, що вони підуть шляхом маргіналізації населення, створення і підтримання усіляких банд, і (встановлення) контролю через банди над усіма іншими мешканцями міста", - наголосив Андрющенко. На його думку, це найгірший сценарій, який може бути.

Також він сказав, що раніше спостерігалися спроби легалізувати окупаційний режим і входження до складу Росії через "референдуми", і навіть озвучувалася дата 15 травня. "Зараз ми не бачимо підготовки до цього, але ми бачимо посилення інтеграції Маріуполя у російські процеси", - сказав радник мера і додав, що йдеться про систему освіти, мобільного зв'язку і про плани заходження російської банківської системи.

"Ми бачимо повну інтеграцію в Росію. Ми впевнені, що найближчим часом, як буде якимось чином вирішено питання з "Азовсталлю" (ми сподіваємось на добре для нас), коли вони зможуть сказати, що Маріуполь повністю окупований, ми не сумніваємося, що пройде фактична анексія Маріуполя без якихось там додаткових утворень у правовому полі", - наголосив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що вулиці Маріуполя почало затоплювати водою.

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