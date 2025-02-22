На думку Дениса Поповича, такий сценарій цілком можливий.

В Україні є аналоги американській супутниковій системі Starlink. Але її відключення все одно вплине на можливості Сил оборони України. Таку думку в ефірі "24 Каналу" висловив військовий оглядач Денис Попович.

"Starlink дуже серйозно завʼязаний на використанні дронів. Дрони завʼязані цією системою супутникового інтернету. Тому якщо він буде відключений, а це можливо. Оскільки він повністю підпорядкований Ілону Маску. А позиція Маска змінилася різко. Якщо він буде відключений, то можна казати, що це буде свідчити про те, що США не є надійним союзником. Не можна сказати, що проблем зовсім не буде. Вони очевидно будуть", - сказав Попович.

Starlink в Україні: важливі новини

Напередодні журналісти Reuters повідомили, що Сполучені Штати погрожують Україні відключити систему Starlink в разі провалу підписання угоди про корисні копалини. Зазначається, що така погроза пролунала під час зустрічі офіційних осіб України та США.

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За словами військовослужбовця Сержа Марко, саме відключення Starlink може помітно вплинути на можливості Сил оборони України. За його словами, ця втрата може бути навіть гірша за HIMARS чи Patriot.

Тим часом у ЦПД заявили, що Україна має альтернативу американським Starlink. Водночас там запевнили, що США не відключать цю систему Україні.

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