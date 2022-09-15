У найближчі кілька днів у голови Верховної Ради також заплановані двосторонні зустрічі.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розпочав робочий візит до Німеччини.

Про це повідомляє прес-служба Апарату ВРУ.

Зазначається, що найближчі кілька днів Стефанчук присвятить двостороннім зустрічам та участі у конференції голів парламентів країн "Групи семи".

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Так, у рамках візиту заплановано зустрічі з президентом Федеральної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром, президентом Бундестагу Бербель Бас, спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, головою Палати представників парламенту Японії Хіроюкі Хосоде, Головою Національних зборів парламенту Французької Республіки Яель Брон-Піве та головою Палати депутатів парламенту Італійської Республіки Роберто Фіко.

Спікер парламенту зауважив, що для України - це історичний шанс долучитися до зустрічі світового значення.

"І, звичайно, це можливість говорити про Україну. Про першочергові потреби, короткострокові завдання та довгострокові перспективи. Зокрема, на окремій панелі, присвяченій агресії Росії проти України та наслідкам для нової міжнародної безпекової архітектури", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, раніше Стефанчук розкрив деталі зустрічі з очільником МЗС Нідерландів.

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