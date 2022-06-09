Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з очільником МЗС Нідерландів Вопке Гукстрою.
Про це він повідомив на сторінці у Facebook.
За його словами, нідерландський міністр під час зустрічі сказав, що в тій ситуації, в якій перебуває нині Україна, важко сказати їй "ні" у прагненні стати кандидатом у члени ЄС.
Вопке Гукстра, зазначив Стефанчук, також запевнив, що зробить усе для того, аби:
- військова підтримка України збільшувалася;
- санкційний тиск на росію посилювався;
- усі російські військові злочинці були притягнені до відповідальності.
"Нідерланди також продовжуватимуть підтримувати Україну у фінансовому та гуманітарному напрямах!", - запевнив голова ВРУ.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив прем'єру Нідерландів: ви повинні чітко сказати, якщо не хочете бачити Україну в ЄС.