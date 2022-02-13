До Києва прибули ПЗРК Stinger та інша військова амуніція.

До України надійшла обіцяна урядом Литви військова допомога для ЗСУ на тлі зростаючої російської загрози на кордоні.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"До Києва прибули ПЗРК Stinger та інша військова амуніція", - поінформував глава Міноборони.

Міністр подякував уряду Литви і всьому литовському народу за допомогу.

"Українсько-литовські відносини дуже тісні і тривають багато століть. Сучасна історія твориться так само спільно і по-родинному. Я ціную нашу багатовікову дружбу та міцну підтримку один одного", - зазначив Резніков.

Він додав, що військова допомога на сьогодні є однією з ключових запорук відносин між країнами: "Завдяки десяткам зустрічей і телефонних перемовин сьогодні Україна отримує безпрецедентну підтримку з боку партнерів. Далі буде".

У грудні 2021 року міністр оборони країни Арвідас Анушаускас заявив про готовність уряду передати Україні летальну зброю.

Як писав УНІАН, ще два літаки військової допомоги від США приземлилися 13 лютого в Україні. Загалом, до Києва прибули вже 17 "пташок" з американською зброєю для захисників.

Міжнародні партнери надали Україні понад тисячу тонн оборонної зброї та військового обладнання. Як підкреслив глава МЗС, рекордні обсяги підтримки мають важливе політичне значення, оскільки посилюють позицію України за столом переговорів.

США погодилися постачати зброю ЗСУ на тлі занепокоєння міжнародної спільноти щодо можливого повномасштабного наступу Росії на Україну.

За даними Міноборони, наразі на окупованих територіях України та навколо кордонів зосереджено понад 100 тисяч військових РФ.

Попри спроби ЄС, США і Британії врегулювати кризу дипломатичним шляхом, Кремль продовжує перекидати солдатів й техніку.

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