Литва готова передати Україні летальну зброю, заявив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас.
Як повідомляє LRT, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.
"Необхідно всіляко підтримати Україну, і Литва готова до цього, в тому числі передати Україні летальну зброю", - заявив Анушаускас.
При цьому він не уточнив, яку зброю Литва передасть Україні.
Читайте такожМайже половина поляків підтримує вступ України до НАТО - опитування"Я не буду зараз відповідати прямо, це питання багатосторонньої угоди, тому що залучені кілька держав, не тільки донор і одержувач озброєння, але також виробник і постачальник", - сказав міністр оборони Литви.
Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони Великобританії Бен Уоллес назвав "малоймовірним" те, що Захід у разі масштабного вторгнення Росії допоможе Україні військами.
Можлива агресія РФ
11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.
У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".
На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.
Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року.