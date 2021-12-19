При цьому він не уточнив, яку зброю Литва передасть Україні.

Литва готова передати Україні летальну зброю, заявив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас.

Як повідомляє LRT, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

"Необхідно всіляко підтримати Україну, і Литва готова до цього, в тому числі передати Україні летальну зброю", - заявив Анушаускас.

При цьому він не уточнив, яку зброю Литва передасть Україні.

Читайте такожМайже половина поляків підтримує вступ України до НАТО - опитування"Я не буду зараз відповідати прямо, це питання багатосторонньої угоди, тому що залучені кілька держав, не тільки донор і одержувач озброєння, але також виробник і постачальник", - сказав міністр оборони Литви.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони Великобританії Бен Уоллес назвав "малоймовірним" те, що Захід у разі масштабного вторгнення Росії допоможе Україні військами.

Можлива агресія РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року.

Автор: Катерина Гірник