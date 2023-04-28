Всього потерпілими від злочинів росіян є понад 1500 українських військовослужбовців.

Російські окупанти навмисне вбили 73 українських військових. Всього українські правоохоронці ведуть досудове розслідування 265 злочинів росіян щодо українських військовополонених.

В Офісі генерального прокурора у відповідь на запит видання LIGA.net повідомили, що на данний момент потерпілими від таких злочинів росіян є понад 1500 українських військовослужбовців, з яких 73 - навмисне вбито.

Крім того, в рамках справ про жорстоке поводження з військовополоненими заочно повідомили про підозру двом фігурантам справ, в тому числі одному – за фактом вбивства.

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Слідчі працюють над іншими провадженнями, вживають заходів щодо встановлення всіх обставин вчинення злочинів.

Вбивства росіянами українських військовополонених - що відомо

6 березня 2023 року в мережі з'явилося відео, на якому солдати армії РФ розстрілюють українського військовополоненого, знімаючи вбивство на відео. Захисник тільки встиг сказати "Слава Україні!".

Президент Володимир Зеленський відреагував на зухвале порушення Женевської конвенції. Він пообіцяв, що кожного російського вбивцю знайдуть і покарають, де б вони не ховався.

Пізніше співробітники СБУ оприлюднили перехоплення розмови російських військових, в ході якої окупанти зізнаються, що українським військовополоненим після допитів перерізають горло.

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