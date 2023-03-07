Також винагороду обіцяють тому, хто назве ім'я Героя, розстріляного загарбниками.

Відео розстрілу беззбройного українського військовополоненого сколихнуло медіапростір. Після побаченого багато громадян України закликали активніше донатити на знищення російських окупантів, а хтось пообіцяв грошову винагороду тим, хто дізнається імена рашистів, які вбивали полоненого.

Так, український адвокат та військовий Масі Найєм оголосив у Facebook про винагороду в 1 тисячу доларів тому, хто назве ім'я вбитого росіянами військового:

"$1 тис. за ім'я того, кого застрелили росіяни після слів "Слава Україні". З достовірними доказами, що це він. Впевнений, що під цим постом ще долучаться люди. Маємо знати ім'я. З повагою до того українця".

Та у коментарях багато українців почали писати, що вони обіцяють заплатити набагато вищі суми в доларовому еквіваленті тим, хто дізнається й напише імена російських окупантів, які по-звірячому розстрілювали українського військовополоненого. Наразі сума винагороди за імена вбивць досягає $20 тисяч.

Росіяни зняли розстріл українського військовополоненого на відео

6 березня 2023 року в мережі оприлюднили відео, як російські окупанти розстрілюють українського військовополоненого й знімають це на відео. Автоматна черга пролунала після слів нашого захисника "Слава Україні!".

Українці масово почали постити в соцмережі слова "Слава Україні!", "Герою слава!" і "Героям Слава!". У такий спосіб вони намагаються привернути увагу світу до звірячого вбивства українського військового.

Ввечері того ж дня президент України Зеленський особисто відреагував на таке зухвале порушення Женевської конвенції та вбивство військового. Він пообіцяв, що країна знайде кожного російського вбивцю, де б він не ховався.

7 березня продюсер ВВС Софія Кочмар-Тимошенко повідомила, що українка впізнала у розстріляному захисникові рідного брата. Ім'я пообіцяли назвати пізніше.

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