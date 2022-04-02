Жінці вдалося врятуватися, про пережитий жах вона розповіла українським військовим.

У Бучі окупанти чотири дні катували подружню пару прямо в їхній квартирі. Чоловіка постійно били, він помер. Його дружина змогла врятуватися і розповіла про пережитий жах українським військовим.

Відео з квартири подружжя, яке знімав український захисник, з'явилося в Telegram одного з пабліків Харкова.

Окупанти знущалися з подружжя, утримуючи їх у квартирі. Жінка постійно благала не бити її чоловіка, але на її прохання ніхто не реагував. За словами українського військового, який показував місце тортур, подружжя катували Білорус і чеченець.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що 1 квітня Мер Бучі підтвердив звільнення міста від російських військ. 31 березня,як зазначив він,"увійде до славної історії Бучі та всієї Бучанської громади".

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