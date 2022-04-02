У Бучі окупанти чотири дні катували подружню пару прямо в їхній квартирі. Чоловіка постійно били, він помер. Його дружина змогла врятуватися і розповіла про пережитий жах українським військовим.
Відео з квартири подружжя, яке знімав український захисник, з'явилося в Telegram одного з пабліків Харкова.
Окупанти знущалися з подружжя, утримуючи їх у квартирі. Жінка постійно благала не бити її чоловіка, але на її прохання ніхто не реагував. За словами українського військового, який показував місце тортур, подружжя катували Білорус і чеченець.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що 1 квітня Мер Бучі підтвердив звільнення міста від російських військ. 31 березня,як зазначив він,"увійде до славної історії Бучі та всієї Бучанської громади".