Засудження Гіркіна є частиною більш широкого придушення критиків Кремля і війни в Україні, що відображає більш авторитарний характер життя в путінській Росії.

Засудження бойовика Ігоря Гіркіна до чотирьох років позбавлення волі в Росії свідчить про дедалі більше несприйняття Кремлем критики стосовно ведення війни проти України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, 25 січня російський суд засудив колишнього військового блогера і колишнього офіцера Федеральної служби безпеки РФ Ігоря Гіркіна до чотирьох років позбавлення волі у в'язниці за "публічне підбурювання до екстремістської діяльності" через його критику війни в Україні.

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Як відомо, Гіркін воював у "сепаратистських силах" в окупованому Донецьку в 2014 році і короткий час був так званим "міністром оборони у Донецькій народній республіці". У 2022 році він інформаційно підтримував вторгнення Росії в Україну, але пізніше розпочав серйозну критику російського керівництва та його тактики ведення "спеціальної воєнної операції" (так Росія називає повномаштабну загарбницьку війну проти України).

Гіркіна арештували у липні 2023 року у зв'язку з повстанням Євгена Пригожина і у листопаді після арешту він оголосив про намір балотуватися на президентських виборах, які відбудуться в Росії у 2024 році.

"Досить імовірно, що після повстання Кремль став більш чутливим до критики ведення "спеціальної військової операції" зі сторони націоналістів, які є прихильниками жорсткої лінії, оскільки вони є одними з небагатьох переконливих альтернатив керівництву Путіна. Засудження Гіркіна є частиною більш широкого придушення критиків Кремля і війни в Україні, що відображає більш авторитарний характер життя в путінській Росії", - наголошується у повідомленні.

Ув'язнення Гіркіна

Як повідомляв УНІАН, Ігор Стрєлков-Гіркін отримав вирок у вигляді чотирьох років колонії загального режиму. Російського терориста звинуватили за частиною 2 статті 280 "Публічні заклики до екстремізму з використанням інтернету" Кримінального кодексу Російської Федерації

Підставою для цього стали дві публікації російського військового: у першій йшлося про повернення Криму Україні, а в другій про невиплати російським військовим. Один із цих постів визнали екстремістським і за ним висловили обвинувачення.

У грудні 2023 року Гіркін заявив, що чекає на обвинувальний вирок, але боїться, що його приберуть як ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина.

За даними видання The Wall Street Journal, Пригожин був убитий, його ліквідацію організував директор ФСБ та голова Радбезу Росії Микола Патрушев. Під крило літака, в якому летіли ватажки ПВК "Вагнер", заклали бомбу.

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