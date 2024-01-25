Квачков заявив, що Путін вирішив таким способом привітати українського президента з днем народження.

Прихильники та соратники воєнного злочинця, терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна вважають, що рішення суду, який засудив його до чотирьох років в’язниці за "екстремізм", є "подарунком" президенту України Володимиру Зеленському у день його народження.

Таку думку біля будівлі російського суду озвучив полковник ГРУ у відставці Володимир Квачков, який відбував раніше термін за спробу організувати у РФ державний переворот для повалення російського диктатора Володимира Путіна.

"Так от, саме як подарунок Зеленському саме сьогодні було призначено цей суд. І він відбувся. Чотири роки позбавлення волі. Що це означає? Це означає, що Путін перетворив усю російську систему на симулякр… Він сам став симулякром. І зараз практично у Росії немає політичного життя, немає політичної системи", - заявив Квачков.

Вирок Гіркіну

21 липня Ігор Гіркін-Стрєлков потрапив до російського СІЗО. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності в Інтернеті. Максимальне покарання, яке загрожує військовому злочинцю, - п'ять років позбавлення волі.

Сьогодні Ігор Стрєлков-Гіркін отримав вирок у вигляді чотирьох років колонії загального режиму. Російські ЗМІ повідомили, що російського терориста звинуватили за частиною 2 статті 280 "Публічні заклики до екстремізму з використанням інтернету" Кримінального кодексу Російської Федерації.

Друзі та соратники воєнного злочинця, терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна зробили кілька гучних заяв під будівлею суду, який сьогодні відправив його за ґрати на 4 роки.

"Сьогодні салют у Києві пускатимуть, що їх ворога нарешті посадили", - заявив один з соратників Гіркіна.

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