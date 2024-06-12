Зокрема, один винищувач зазнав значних пошкоджень, а інший - меншою мірою.

На території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ за підтвердженими даними було пошкоджено два російські винищувачі Су-57.

Про це представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов сказав в ефірі інформаційного марафону. Юсов відзначив, що ураження Су-57 відбулося майже на відстані 600 км від лінії українського кордону на російській території.

"Стосовно підтвердження ураження, ми зараз можемо говорити, що у одного Су-57- значні пошкодження, і у одного - легші. Ймовірно, його буде можливо відновити у швидші терміни. Тим не менше, факт: вперше уражені літаки Су-57 і вперше уражено одразу два таких "наднових" російських винищувачі", - сказав Юсов.

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Також, за словами представника ГУР, росіяни досить довго намагалися вивести на серійне виробництво і постійно переносили ці терміни.

"Зараз мова насправді йде про штучні екземпляри і штучне виробництво до десятка. Власне, ворог намагався максимально приховувати і завищувати характеристики даного винищувача, називаючи його винищувачем п'ятого покоління. Проте, стосовно цього є сумніви", - сказав Юсов.

Крім того, він додав, що Су-57 не перетинали лінію українського повітряного простору, бо росіяни боялися втрат і роботи українських Повітряних сил. Але, ці літаки використовувалися у російських терористичних атаках на українські цивільні об'єкти.

Російські Су-57

Раніше Юсов стверджував, що російський диктатор Володимир Путін скаженіє через ураження новітнього російського літака Су-57. Реакція в Кремлі на ураження Су-57 дуже гаряча.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ майор Ілля Євлаш відзначав, що ці літаки росіянами застосовувалися лічені рази. Декілька разів було помічено як цей літак запускав керовані авіаційні ракети по Україні.

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