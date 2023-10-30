Ранкову атаку по судноремонтному заводу в Одеській області російські терористичні війська здійснили ракетами "Іскандер-М". Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила очільниця об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
"Вірогідніше за все це були ракети типу "Іскандер". Ми говоримо про те, що ворог застосовував балістику… Імовірніше за все три ракети "Іскандер-М" влучили по території судноремонтного заводу і поруч", - зазначила вона.
Гуменюк нагадала, що удар завдав руйнувань адміністративній будівлі на території підприємства, також пошкоджено спеціалізовану техніку заводу.
"Ми, знову ж таки, говоримо про те, що ворогу не дає спокою активність приморського регіону. Адже продовжується на Одещині функціонування гуманітарного коридору. Ворог, намагаючись тиснути на цей процес, завдає незрозумілих скидів у води в акваторії Чорного моря на шляху ймовірного слідування суден та намагається руйнувати припортову інфраструктуру", - зазначила вона.
Згодом у прес-центрі Сил оборони півдня України опублікували фото та відео наслідків російської атаки, підтвердивши, що ворог задіяв балістичне озброєння - ОТРК "Іскандер".
Війна в Україні - обстріл Одещини
Як повідомляв УНІАН, зранку 30 жовтня російські терористичні війська вдарили ракетами по Одещині. Ворог поцілив у судноремонтний завод в Одеському районі, внаслідок чого було пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.
Крім того, під час ворожої атаки четверо співробітників заводу зазнали поранень різного ступеня тяжкості, двох із них госпіталізували.