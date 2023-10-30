Через атаку поранено чотирьох людей та пошкоджено техніку заводу.

Ранкову атаку по судноремонтному заводу в Одеській області російські терористичні війська здійснили ракетами "Іскандер-М". Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила очільниця об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Вірогідніше за все це були ракети типу "Іскандер". Ми говоримо про те, що ворог застосовував балістику… Імовірніше за все три ракети "Іскандер-М" влучили по території судноремонтного заводу і поруч", - зазначила вона.

Гуменюк нагадала, що удар завдав руйнувань адміністративній будівлі на території підприємства, також пошкоджено спеціалізовану техніку заводу.

"Ми, знову ж таки, говоримо про те, що ворогу не дає спокою активність приморського регіону. Адже продовжується на Одещині функціонування гуманітарного коридору. Ворог, намагаючись тиснути на цей процес, завдає незрозумілих скидів у води в акваторії Чорного моря на шляху ймовірного слідування суден та намагається руйнувати припортову інфраструктуру", - зазначила вона.

Згодом у прес-центрі Сил оборони півдня України опублікували фото та відео наслідків російської атаки, підтвердивши, що ворог задіяв балістичне озброєння - ОТРК "Іскандер".

Війна в Україні - обстріл Одещини

Як повідомляв УНІАН, зранку 30 жовтня російські терористичні війська вдарили ракетами по Одещині. Ворог поцілив у судноремонтний завод в Одеському районі, внаслідок чого було пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

Крім того, під час ворожої атаки четверо співробітників заводу зазнали поранень різного ступеня тяжкості, двох із них госпіталізували.

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