Українські воїни продовжують утримувати території в Курській області.

Інформація, що поширюється в соціальних мережах щодо просування підрозділів РФ вглиб території Сумщини не відповідає дійсності.

Про це заявили у Telegram-каналі Генерального штабу ЗСУ.

Наголошується, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України.

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"Російські окупанти намагаються заходити невеликими групами у деякі населені пункти українського прикордоння. Противник оперативно знищується вогневими засобами завдяки злагодженим діям та завчасно створеній системі оборони. Наші захисники успішно зупиняють усі намагання загарбників закріпитися на території Сумщини", - мовиться у повідомленні Генштабу.

При цьому, зауважує Генштаб, ворог зазнає значних втрат в живій силі.

Командуванням Збройних Сил України вживаються всі необхідні заходи щодо посилення нашого угруповання військ технічними засобами та резервами.

"Також українські воїни продовжують утримувати території в Курській області", - підкреслили у штабі.

Як зазначається, ворог не припиняє здійснювати інформаційно-психологічний тиск, поширюючи свої пропагандистські наративи з метою дискредитації військового командування, й поширення панічних настроїв та зневіри в українському суспільстві. Громадян просять довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію.

Що ще відомо щодо ситуації навколо Сумщини

Як повідомляв УНІАН, учора речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що на Сумщині росіяни використовують різну тактику для того, щоб проникнути на територію. За його словами, там діють як штурмовики, так й диверсійні групи (ДРГ). Ворог хоче розширити свою зону впливу на прикордонні Сумщини.

Як відомо, з Сумщини йде головний логістичний шлях для ЗСУ, які беруть участь в Курській операції. Нещодавно російські війська увійшли в Суджу Курської області, ЗСУ вийшли з міста на інші позиції. За інформацією військових експертів, Курська операція триває, українські сили все ще контролюють частину російської території, там тривають бої.

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