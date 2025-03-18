На прикордоння Сумщини заходять ворожі ДРГ, але їх вибивають звідти.

Поблизу кордону з Сумською областю сконцентровано велику кількість російської армії, яка була кинута на Курську область. Про це сказав речник Оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

"Військову присутність ворога ми фіксували уздовж всього кордону і раніше, але не вбачали ознак формування великих угруповань щодо здійснення наступальних дій. Звісно, що якщо змінилася ситуація на суміжній території - на Курщині, то у ворога там було сконцентровано чимало сил, І таким чином вони наблизилися саме до державного кордону. Тож, напевно, й маються на увазі ось ці накопичені сили", - зазначив він.

Мисник наголосив, що завдання Сил оборони - максимально укріпити нашу систему оборони та продовжувати виконувати бойові завдання як у Курській області, так і на кордоні України.

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Мисник розповів також, що на територію Сумщини поблизу кордону з РФ періодично заходять малі ворожі групи піхоти, в основному на флангах, де є накопичення окупантів.

За його словами, за допомогою цих ДРГ ворог намагається перевірити українську оборону, але українським військовим вдається своєчасно їх виявляти та знищувати.

"У нас є і протидиверсійні резерви, і технічні засоби задля цього, тобто є всі можливості, щоб припиняти цю діяльність", - сказав речник Оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ".

Ситуація на Сумщині - останні новини

Як повідомляв УНІАН, військовий оглядач Денис Попович зазначив, що російська армія готується до наступу на Сумщину, в тому числі, щоб оточити підрозділи ЗСУ. Він додав, що наразі важко сказати, наскільки складно буде утримати лінію прикордоння, бо тактика ворога невідома.

Попович зазначає, що російські війська готуються до спроби перетнути кордон в Сумській області. За його словами, на даний ччас загрози для міста Суми немає, але сумському прикордонню треба готуватися до боїв.

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