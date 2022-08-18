Ешелон прибуде до українського кордону до 20 серпня.

На шостому місяці повномасштабного вторгнення в Україну Росія стягує до українського кордону і на окуповані території ракети та боєприпаси, зокрема йде ешелон з Улан-Уде.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

Відзначається з Улан-Уде вийшов ешелон з боєприпасами: він складається з 28 вагонів і везе 32 ракети до зенітних ракетних комплексів з-300. У Страткомі очікують, що він прибуде до кордонів України у 20-х числах серпня.

У Страткомі також зазначили, що загроза обстрілу України як мінімум ракетами С-300 очевидна.

"З урахуванням прибуття ряду ешелонів до 20–го числа очевидно і те, що вони концентруються до 24 серпня", - додали в управлінні.

Також повідомляється, що в середині серпня з арсеналу комплексного зберігання боєприпасів в Котово було вилучено понад 120 контейнерів з ракетами до С-300.

Крім того, в Страткомі повідомляють, що 440 транспортно-пускових контейнерів (ТПК) до ЗРК С-300 зберігалися в районі Джанкоя в тимчасово окупованому Криму. Ще понад 60 ТПК до С-300 є на аеродромі Зябровка в Білорусі.

День Незалежності України:

Державне свято України, яке відзначається щорічно 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України, що заведено вважати датою відновлення незалежної держави.

Прогнози щодо Дня Незалежності:

Експерти прогнозують, що Путін готує для України на День Незалежності неприємний "сюрприз".

Також експерти прогнозують, що в День Незалежності України РФ планує повторити кривавий сценарій Оленівки.

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