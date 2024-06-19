Військовий розповів, що від його батальйону залежала доля півтора-двотисячного угруповання українських військ в Авдіївці.

Випуск FPV-дронів росіяни поставили на державні рейки, але система радіоелектронної боротьби рано чи пізно їх повністю переможе і буде повернення класичної війни.

Таку впевненість висловив командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук в інтерв'ю Українській правді. Він додав, що не не знає, коли це станеться, "але завжди на будь-яку дію є протидія". "Хоча, бачите, ми навіть з "Орланами" і "Залами" досі не навчилися боротися", - сказав він.

Крім цього, Кухарчук розповів про функцію російських КАБів. "Функція КАБу інша – вона має залякати й обрізати тили. Росіяни в основному КАБом працюють не по передньому краю, тому що розброс КАБу досить відчутний – можна і по своїх влучити", - сказав військовий.

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Вони працюють по тилах, вони намагаючись обрізати дороги, працюють по тилових містах, розташованих на відстані до 30 км. Це "устрашающая" функція, вона грає свою роль, але я б не сказав, що критично", - розкрив деталі Кухарчук.

Він не вважає, що КАБ – це критична зброя, оскільки критична зброя окупантів це їхня артилерія і піхота. "Кількістю артилерії і піхоти вони критично давлять на нас. КАБ – це допоміжний засіб", - зауважив він.

Крім цього Кухарчук розповів про роботу свого батальйону. Він зазначив, що його військові у Авдіївці стримували противника протягом 10 днів. "Ми розуміли, що якщо ми посипемося, то півтора-двотисячне угруповання українських військ опиниться в повному оточенні. І це була найважча операція. Здається, таких операцій у ЗСУ не було, тому що тоді моєму батальйону довелося робити маневр із відступом. Чому він найскладніший? Тому що будь-який маневр із відступом завжди передбачає не відступ, а втечу підрозділу", - поділився деталями військовий.

Також він висловив думку, що український контрнаступ, який мав початися на початку минулого літа, не став успішним, через зброю. "Український контрнаступ не був можливий через те, що зброя, яку треба було дати (я не кажу про нашу бригаду), була дана незрозуміло кому. Через це був неможливий український контрнаступ", - заявив військовий і додав, що причиною утримання Бахмута було повне знищення ПВК "Вагнер".

Війна в Україні: новини

На Харківському напрямку ворог намагається утримати ту невеличку територію, яку йому вдалося захопити, посилюють свій контингент. Про це сказав заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич. За його словами, в районі Стрілече зайшло інше угрупування ворога. "Я не знаю звідки вони приїхали, але там також морпіхи", - зазначив він.

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