Опозиційна російська журналістка Юлія Латиніна заявила, що в Україні наближається політична розплата за "невдалий літній наступ".

На даний момент війна в Україні являє собою кривавий глухий кут, з якого навряд чи можна знайти вихід, оскільки в разі успіху, кожна сторона буде активно продовжувати бойові дії.

Таку думку висловила опозиційна російська журналістка Юлія Латиніна, зазначивши що якби Путін домігся якогось успіху, йому негайно була б протиставлена нова партія американської зброї, повідомляє The Hill.

"Війна являє собою кривавий глухий кут, з якого навряд чи можна вийти. Якби Путін домігся якогось успіху, йому негайно була б протиставлена нова схованка американської зброї... Нещодавно ATACMS знищили з десяток російських вертольотів прямо на аеродромі. Якби українці істотно просунулися вперед, Путін мобілізував би більше військ", - зазначила Латиніна.

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Вона нагадала, що ЗСУ створили плацдарм, прорвали першу лінію оборони росіян і наблизилися до великого залізничного вузла Токмак.

"Росіяни контратакували, намагаючись за всяку ціну повернути втрачені позиції, розбиваючи свої резерви на новій лінії фронту. Такого Україна ще не бачила за всю війну. Це був рукопашний бій в окопах, з величезними втратами для Росії і всіма тактичними перевагами з українського боку; українці спустошували російські резерви. Але атаки не були марними: поки Путін витрачав свої кращі війська, в тилу створювалися нові грізні лінії оборони", - зазначила Латиніна.

При цьому вона підкреслила, що основна проблема полягає не в лінії фронту.

"Справа не лише в лінії фронту. Ситуація набагато серйозніша", - сказала вона, зазначивши, що санкції не зруйнували економіку Росії, а, скоріше, змінили її становище.

"У той час як українська демократія, поранена та травмована, повільно прокидається і усвідомлює неприємну правду, російський диктатор живе в альтернативній реальності, в якій він веде світову війну проти Америки", - зазначила Латиніна.

За її словами, ситуація в Україні зараз вкрай складна.

"Початковий неймовірний ентузіазм згас, його замінили звичайні окопні жахи. Люди ховаються від призову в армію, США наполягають на збільшенні чисельності української армії, а Київ у відповідь просить сучасне озброєння, яке дозволить скоротити чисельність Збройних сил. Солдати на місцях шукають винних, а цапом-відбувайлом зазвичай стає корупція", - заявила Латиніна.

При цьому вона зазначила, що війна може тривати ще дуже довго.

"Оскільки Зеленський непохитний щодо кордону 1991 року, бойові дії можуть тривати вічно", - зазначила журналістка, підкресливши, що "літній наступ провалився".

"В Україні наближається політична розплата за "невдалий літній наступ". Головнокомандувач України Валерій Залужний щойно визнав, що війна зайшла в глухий кут, а Олексій Арестович... щойно розпочав свою президентську кампанію з досі табуйованої пропозиції про те, що Україна може відмовитися від окупованих територій в обмін на вступ до НАТО. Саме цей розкол викликав відчайдушну промову Зеленського про "розкольницькі маніпуляції", - заявила Латиніна.

Війна в Україні та заяви Латиніної

Опозиційна російська журналістка Юлія Латиніна заявила, що 2023 рік був роком перемоги України, оскільки військам Путіна довелося відійти від Києва, Херсона та Харкова, проте окупанти багато чому навчилися. За її словами, Росія звела неприступну оборону на півдні та навчилася обманювати супутники.

Латиніна також заявила, що Путін виділив на війну удвічі більше, ніж Україна отримає від союзників. За її словами, санкції не зруйнували економіку Росії, а, скоріше, змінили її становище. Нафта, яка колись продавалася в Європу, тепер відправляється в Китай та Індію через флот "танкерів-привидів".

"У вересні Росія отримала 18 мільярдів доларів доходів від продажу нафти. Путін планує витратити близько 110 мільярдів доларів на війну в 2024 році, і це тільки відкрита частина бюджету. Україні пощастить, якщо вона отримає 60 мільярдів доларів від усіх своїх союзників разом узятих", - зазначила Латиніна.

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