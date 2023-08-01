Окупанти завдали по Україні один ракетний та 49 авіаційних ударів, є постраждалі.

Сили оборони знищили за добу багато ворожої техніки, чотири пункти управління. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також по командному пункту та по зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Також підрозділами ракетних військ і артилерії знищено 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, по чотири станції радіоелектронної боротьби та пункти управління. Крім того було влучання по району зосередження озброєння та військової техніки, позбавлено ворога від п’ятьох засобів протиповітряної оборони та ще двох важливих об’єктів.

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Було влучання по трьох районах зосередження особового складу окупантів.

В той же час окупанти завдали одного ракетного, 49 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

В Генштабі зазначають, що є постраждалі серед цивільного населення.

При цьому наголошують, що є висока ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України .

Війна в Україні: новини

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють ЗСУ з артилерії, тому українські бійці намагаються рухатись обережно, щоб не втрачати людей.

На Куп’янському, Лиманському, Сватівському напрямках ворог сконцентрував живу силу і техніку та штурмує позиції ЗСУ з метою відтягнути сили від східного напрямку наступу.

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