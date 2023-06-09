Подекуди рівень води впав на понад метр.

В тимчасово окупованих населених пунктах Олешківської громади Херсонської області почав падати рівень води після підриву Каховської ГЕС. Втім, у самому місті ситуація залишається складною.

Про це повідомляє "Суспільне Херсон" з посиланням на міського голову Олешок Євгена Рищука. Подекуди рівень води впав на понад метр.

"Вода продовжує відходити. В деяких населених пунктах вода вже на 70 сантиметрів рівень води впав, в деяких є навіть 1,20 метрів. В самому місті темпи падіння води менші. Вже третю добу багато людей знаходяться на дахах будівель. Наче зранку сьогодні в Олешках на Житлоселищі з'явилось МНС Росії на човнах і почали вивозити людей на суходіл", - розповів Рищук.

Частина постраждалих людей перебуває в лікарні, частина - в школі. В Олешках проблема з продуктами та пальним для генераторів.

Каховська ГЕС - головні новини теракту росіян

В ніч на 6 червня російські війська підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції, чим знищили станцію та Каховське водосховище. В зоні підтоплення знаходяться близько 80 населених пунктів.

В "Укргідроенерго" повідомили, що підірвана Каховська ГЕС не підлягає відновленню. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що росіяни підірвали дамбу Дистанційно. Є докази того, як вони переміщували вибухівку і техніку для здійснення саме такого пориву.

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