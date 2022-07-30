У організації запропонували також надати медичне приладдя.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста запропонував свою підтримку в евакуації поранених унаслідок теракту в Оленівці.

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

Зазначається, що МКЧХ запропонував свою підтримку в евакуації поранених і надання медичного приладдя, засобів захисту та матеріалів для судово-медичної експертизи.

"Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоб поранені отримували життєво необхідну допомогу, і щоб з тілами тих, хто загинув, поводилися гідно", - мовиться у дописі.

У МКЧХ зауважили, що вони запросили доступ для визначення стану здоров'я щодо всіх людей, які перебували на місці під час нападу. У організації також додали, що підтримують контакти з родинами, приймають їхні прохання та запити.

"Усі військовополонені, де б вони не утримувалися, захищені міжнародним гуманітарним правом. Вони більше не беруть участі в бою, і на них не можна нападати. МКЧХ зміг відвідати деяких військовополонених та інших ув'язнених, але не отримав доступу відвідати їх усіх", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії №210 смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Внаслідок нього була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом.

За даними української розвідки, воєнний злочин скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина.

Служба безпеки України, Збройні сили України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України та уповноважений Верховної Ради з прав людини у своїй спільній заяві вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт в Оленівці. Вони також вимагають направити на територію колонії інспекційну місію.