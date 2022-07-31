Вона назвала події в Оленівці страшною трагедією і злочином Росії проти людства і людяності.

Росія поки не відповідає Україні на вимогу повернення тіл вбитих полонених в Оленівці.

Про це розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час брифінгу у Кременчуці.

Вона назвала події в Оленівці страшною трагедією і злочином Росії проти людства і людяності.

"За це має бути покарання персональне. Вимагаємо аби Росію визнали державою спонсором тероризму. Це міжнародний злочин. Щодо повернення тіл. Омбудсман зробив заяву, ми, як уповноважені теж запити зробили. Поки відповіді від Росії немає", - заявила Верещук.

Вона вважає, що вся спільнота має зреагувати на злочин Росії в Оленівці і прийняти рішення, які зупинять Росію і її терористичні дії.

"Поки наша цивілізація під загрозою", - стверджує Верещук.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка. Було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії. В Україні заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації ЗСУ.

За даними розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера".

30 липня ООН заявила про готовність надати експертів для розслідування обстрілу колонії.