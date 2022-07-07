Допомагають в цьому місцеві колаборанти, які здають населення з проукраїнською позицією, вказують точні адреси.

У місті Кремінна на Луганщині окупанти влаштували терор та розстрілюють людей на вулицях.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Про такі факти ми дізнаємося все частіше і частіше. Усім відомо, що росіяни переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією, або тих, хто просто відмовляється співпрацювати з окупантами. У Кремінній терор досяг такого рівня, що людей розстрілюють прямо на вулиці. Допомагають в цьому місцеві колаборанти, які здають населення з проукраїнською позицією, вказують точні адреси – зазначив Гайдай.

За його словами, тих, хто не хоче працювати при окупаційному режимі, змушують виходити шляхом погроз. Наприклад, мова йде про людей, без яких неможливо обійтися у сфері адміністрації чи економіки.

Чоловіки, які погоджуються, зазвичай отримують повістки – додав Гайдай.

Бойові дії на сході України: останні події

Як повідомляв УНІАН, раніше радник глави ОП Михайло Подоляк зауважив, що відхід ЗСУ з Лисичанська – це питання правильного повернення Донбасу. Наразі ворог має перевагу в далекобійній артилерії, а війна йде за принципом артилерійської дуелі.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що після важких боїв українські війська відійшли від займаних позицій і рубежів в Лисичанську Луганської області. У Генштабі наголосили, що для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму, а потрібні ресурси.

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