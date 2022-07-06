Зараз окупанти має перевагу в далекобійній артилерії, а війна йде за принципом артилерійської дуелі.

Відступ Збройних сил України від Лисичанська - це питання не втрати Донбасу, а питання правильного зворотного повернення його.

Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню Bild.

За його словами, зараз окупанти має перевагу в далекобійній артилерії, а війна йде за принципом артилерійської дуелі. При цьому Подоляк підкреслив, що 90% втрат становлять втрати від артилерійських ударів.

Радник глави ОП зазначив, що якість управління військами і планування операцій в українців набагато вище, ніж у росіян, а маючи "відносний паритет" в озброєннях, ЗСУ зможуть вибити ворога.

"Це не питання, коли вони заберуть Донбас. Це питання, яку ціну вони готові заплатити, щоб покинути Донбас. Проблема Росії, що вона воює кількістю, а не якістю. Ми хочемо воювати якістю. Ми мінімізуємо втрати, і питання тимчасового відступу від Лисичанська і з Луганської області, це питання не втрати Донбасу, а питання правильного зворотного повернення Донбасу", - заявив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що після важких боїв українські війська відійшли від займаних позицій і рубежів в Лисичанську Луганської області. У Генштабі наголосили, що для успіху недостатньо сталевої волі і патріотизму. Потрібні матеріально-технічні ресурси.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, зараз бої тривають в районі Білогорівки та Новокостянтинівки Луганської області.

Британська розвідка у щоденному звіті повідомила, що російські війська після захоплення міста Лисичанськ на Луганщині, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.

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