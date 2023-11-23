Маляр вважає, що президент і главком не повинні записувати спільні селфі-відео, щоб спростовувати конфлікт.

Екс-заступник Міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що між президентом Володимиром Зеленський і головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним немає конфлікту.

Вкидання про "конфлікт" Зеленський-Залужний активно розкручують росіяни і їх підхоплює частина української опозиції, сказала вона в інтерв'ю LIGA.net.

Маляр зазначила, що у всіх можуть бути різні погляди і робочі дискусії.

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"Не слід з цього робити сенсації. Це звичайні речі. І військові між собою ще як дискутують, я м'яко скажу це, з приводу того, що потрібно робити далі. Цензурно, скажімо. Це нормальні робочі процеси, це, нарешті, не дитячий садок, де всі повинні хороводом танцювати за вихователькою. Це звичайний робочий процес. Інша справа, що з цього намагаються зробити, ну взагалі про якийсь конфлікт сказати, роздути якусь страшну конспірологію. І постійно цих людей між собою стравлюють публічно", - пояснила вона.

На її переконання, такі розмови сіють сумніви в народі, а Зеленський вже стверджував, що ніякого конфлікту з Залужним немає. Маляр вважає, що президент і главком не повинні записувати спільні селфі-відео, щоб спростовувати конфлікт.

"Це відкриє скриньку Пандори і дасть ворогові ще більше приводів для спекуляцій. Вони вже стільки крутять цю історію з конфліктом, що ці спростування вже, мабуть, безглузді. Тому що всі розуміють, що це просто роздування відбувається", - додала вона.

Чутки про конфлікт Зеленського і Залужного

В Офісі президента спростували розбіжності між Залужним і Зеленським. Радник глави офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що "президент зробив надзвичайно важливе уточнення" відносно тези Залужного про "тупик в війні".

Росія намагається вплинути на думку українців через свої агентурні канали і створити оманливу картину про те, що серед вищого військово-політичного керівництва України існує конфлікт. Для цього Кремль розгорнув інформаційну кампанію, в якій використовує своїх "корисних ідіотів". Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

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