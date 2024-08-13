За словами Івана Тимочка, курська операція ЗСУ матиме, крім військових, політичні наслідки для Росії.

Курська операція ЗСУ матиме, крім військових, політичні наслідки для Росії. Про це в ефірі телемарафону сказав військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Він, зокрема, розказав, як операція може розхитати ситуацію в РФ.

"Коли Путін нападав на Україну, в нього був суспільний договір зі своїм населенням, своїми громадянами - ми воюємо в Україні проти українців, а ви тут, в себе, живете і "благодєнствуєтє", вас ніхто торкатися не буде, а бідних ми відправимо воювати. Але коли війна заходить на територію Росії, як правило, будуть страждати найбільше середній прошарок чи багаті. Тобто ті, які мають майно статичне, – будинки, бізнеси. І їх Путін не захистив", - підкреслив Тимочко. Відео дня

Він зауважив, що у зоні "серйозного ризику" зараз у РФ перебувають стратегічні підприємства, які вже давно є у власності російських олігархів.

"Я думаю, є фантомний біль після того, як були знищені їх бюджетоутворюючі галузі – нафтогазопереробні. А тепер ми бачимо, що це потрапляє у фазу втрати великого майна", - сказав експерт.

Крім цього, він нагадав, що у ході операції було взято у полон велику кількість ФСБ-шників, службовців, строковиків.

"Якщо абсолютно можна не хвилюватися за в’язнів-військових, які потрапили в полон, чи контрактників, які воюють за гроші – продали своє тіло і душу російському уряду, щоб їх використали у чужій війні, то зовсім інша ситуація, коли до полону потрапляють ФСБ-шники, агентурна мережа, кадирівці, строковики. Тобто ті особи, які так чи інакше резонують в російському суспільстві", - зазначив Тимочко.

За словами військового, цифра, що оприлюднена, - 2 тисячі полонених – це те, про що знають росіяни. Але реально потрапили в полон, на його переконання, в рази більше. Крім того, на сьогодні, за словами Тимочка, завдано удар по російській риториці на міжнародному рівні.

"До цього часу вся стратегія і дипломатія Росії будувалися в основному на тому, що бойові дії мають відбуватися безпосередньо на території України. Коли війна перейшла на територію Росії, вона зламала всю парадигму взагалі світової дипломатії і як союзників Росії, так і наших. … Звичайно, це вплине на взаємодію з його союзниками, бо жодна диктатура, той же Іран чи Північна Корея не захочуть повторити долю Російської Федерації", - зуважив аналітик.

За словами Тимочка, під час курської операції Росія стикнулась з абсолютно новим способом ведення війни і не може дати відповідь.

"Українці роблять те, що більше нам вдається, - це мобільна, активна війна. Якщо Росія намагалася звести ведення бойових дій в Україні у фазу, яку вони люблять, лінійних фронтів, де механізовані з’єднання як правило перебувають в лінійних штурмах з залученням класичних радянських тактик і стратегій, то тут зовсім інша ситуація. Війна на їхній території. Вони хочуть завдати масованих ударів, але розуміють, що це викличе шалене невдоволення. І бояться не так реакції населення на новоутвореній лінії фронту, як внутрішніх коливань, які можуть відбутися", - зазначив Тимочко.

Курська операція ЗСУ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в Інституті вивчення війни заявили, що глава Кремля Володимир Путін намагається перекласти відповідальність за Курську область на російських чиновників і військових.

На їхню думку, російський диктатор "продовжує представляти себе ефективним і обізнаним менеджером ситуації вздовж українсько-російського кордону і перекладати відповідальність за проблеми у відповідь на українське вторгнення в цьому районі на інших російських військових і посадовців".

Аналітики нагадали, що вчора Путін провів нараду зі своїми військовими і чиновниками щодо ситуації в Бєлгородській, Брянській і Курській областях, і оцінив стан речей. В Інституті вважають, що Кремль спеціально опублікував відеозаписи доповідей голів зазначених областей Путіну для того, щоб публічно виставити їх відповідальними за проблеми, до того ж з якими вони не в змозі впоратися без допомоги Путіна.

В мережі після початку операції ЗСУ в Курській області було оприлюднено численні відео, з яких зрозуміло, що у мешканців області паніка, люди кажуть, що диктатор безпомічний і жалюгідний.

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