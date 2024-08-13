Аналітики зробили висновок, що у Кремлі цапом-відбувайлом хочуть зробити обласних чиновників.

Путін намагається перекласти відповідальнысть за ситуацію в Курській області на російських чиновників і військових.

Як зазначили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW), російський диктатор "продовжує представляти себе ефективним і обізнаним менеджером ситуації вздовж українсько-російського кордону і перекладати відповідальність за проблеми у відповідь на українське вторгнення в цьому районі на інших російських військових і посадовців".

Аналітики зауважили, що вчора Путін провів нараду зі своїми військовими і чиновниками щодо ситуації в Бєлгородській, Брянській і Курській областях, і оцінив стан речей. Він дорікнув в.о. губернатора Курської області Олексію Смирнову тим, що той обговорював питання, які, на думку Путіна, належать виключно до компетенції міноборони, і наказав чиновнику говорити тільки про соціально-економічну ситуацію.

Відео дня

А от губернатор Брянської області Олександр Богомаз уникнув гніву Путіна, оскільки не коментував військові питання.

"Твердження Путіна про те, що кожен чиновник несе лише одну відповідальність, контрастує з його спробою виставити себе здатним контролювати і компетентно розуміти політичну, соціально-економічну та військову ситуацію вздовж міжнародного кордону", - йдеться у звіті аналітиків ISW.

В Інституті вважають, що Кремль спеціально опублікував відеозаписи доповідей голів Брянської, Бєлгородської та Курської областей Путіну для того, щоб публічно виставити їх відповідальними за проблеми, до того ж з якими вони не взмозі впоратися без допомоги Путіна.

При цьому, доповіді військового керівництва опубліковані не були.

"Рішення Кремля опублікувати відеозапис, на якому Путін картає російських чиновників, є попередженням іншим чиновникам утриматися від коментарів щодо ситуації в Курській області", - зробили висновок у Інституті.

Ситуація в Курській області

6 серпня почалася військова операція на російській території. DeepState дізнався, що 7 серпня бійці Сил оборони України просунулися у Суджі та взяли під контроль Гуєво, Горналь, Гоголівку, Рубанщину, Нижній Клин та Миколаєво-Дар'їво Курської області.

А вчора вперше офіційно в Україні заговорили про успіхи ЗСУ. За словам президента Володимира Зеленського, в першу чергу Україна намагається захистити прикордонні регіони від постійного російського терору.

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