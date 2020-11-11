Це має створити для них умови для безперешкодного пересування поза загальною чергою і отримування пенсій, соцвиплат, адміністративних та фінансових послуг.

Українська сторона у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі заявляє, що запропонувала створити на контрольних пунктах в'їзду-виїзду "зелені коридори" для малорухомих громадян.

Як повідомляє українська делегація в ТКГ у Facebook, сьогодні відбулося чергове засідання ТКГ на рівні глав делегацій у режимі відеоконференції.

"Представники ОБСЄ підтримали пропозицію української делегації створити на КПВВ "зелені коридори" для малорухомих громадян, які зможуть без перешкод пересуватися поза загальною чергою та безперешкодно отримувати пенсії, соцвиплати, адміністративні та фінансові послуги", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, сторони почали опрацьовувати технічну сторону пропозиції.

Також в делегації заявили, що українська сторона виконувала і буде виконувати рішення, прийняті у "нормандському форматі", та Мінські домовленості.

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"Будь-які спроби звинуватити нас у порушенні цих домовленостей не матимуть успіху. Виконуємо і закликаємо робити те саме російську сторону", - додали в делегації.

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Автор: Віталій Саєнко