27 квітня пройдуть відеоконференції робочих груп, 28 квітня - відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.

27-28 квітня в режимі відеоконференцій відбудуться чергові засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ) інформує у Telegram.

"Чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій заплановані за наступним графіком: 27 квітня - відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи; 28 квітня - відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що до порядку денного включено питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ; імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту; забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню; продовження розробки плану спільних кроків.

Також учасники засідань обговорять відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ до них представників міжнародних організацій; відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Згідно з повідомленням, наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників лідерів країні "нормандського формату", мета яких - повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня робоча підгрупа з питань безпеки ТКГ взяла за основу український проект документу про узгодження Доповнення до заходів із посилення режиму припинення вогню на Донбасі.

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Автор: Інна Андаліцька