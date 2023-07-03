Снайпери Сил спеціальних операцій ефективно відпрацювали по російських окупантах в районі Бахмута Донецької області.
Відео влучної роботи снайперської групи показала прес-служба ССО. На кадрах видно, що кулі "ловили" окупантів в міському масиві.
"Кожен постріл точно в ціль! В районі міста Бахмут снайпери ССО знищують живу силу противника. На відео кадри роботи воїнів Сил спеціальних операцій в міських умовах", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в Бахмуті
ЗСУ продовжують звільняти українську територію. Вчора ввечері речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий уточнив, що ЗСУ мають успіхи на південних і північних флангах біля Бахмута - там наші захисники створюють ворогу найбільші проблеми.
Також він вказав, що за підсумком активних боїв за місто-фортецю, стан справ на Бахмутському напрямку змінився - тепер ініціативу утримують ЗСУ.