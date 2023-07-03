Снайперська група ловила загарбників у місті.

Снайпери Сил спеціальних операцій ефективно відпрацювали по російських окупантах в районі Бахмута Донецької області.

Відео влучної роботи снайперської групи показала прес-служба ССО. На кадрах видно, що кулі "ловили" окупантів в міському масиві.

"Кожен постріл точно в ціль! В районі міста Бахмут снайпери ССО знищують живу силу противника. На відео кадри роботи воїнів Сил спеціальних операцій в міських умовах", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Бахмуті

ЗСУ продовжують звільняти українську територію. Вчора ввечері речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий уточнив, що ЗСУ мають успіхи на південних і північних флангах біля Бахмута - там наші захисники створюють ворогу найбільші проблеми.

Також він вказав, що за підсумком активних боїв за місто-фортецю, стан справ на Бахмутському напрямку змінився - тепер ініціативу утримують ЗСУ.

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