Також в Україну вже прибули 60% з 209 тисяч снарядів для 155-мм гаубиць, обіцяних США.

Три вертольоти Мі-17 з Сполучених Штатів прибули в Україну і вже виконують бойові завдання.

Про це повідомив кореспондент американського журналу Foreign Policy Джек Детч.

Це перші з 11 вертольотів Мі-8 і Мі-17, поставки яких передбачені пакетом американської військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів.

Також в Україну вже прибули 60% з 209 тисяч снарядів для 155-мм гаубиць, які були обіцяні Україні в рамках цього пакету.

Журналіст додав, що 74 з 90 гаубиць, переданих Україні Сполученими Штатами, вже знаходяться на полі бою. Також за останні 24 години союзники відправили 10 літаків військової допомоги Україні.

Нагадаємо, Україна і США обговорили шляхи вирішення паливної кризи.

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