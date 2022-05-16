Три вертольоти Мі-17 з Сполучених Штатів прибули в Україну і вже виконують бойові завдання.
Про це повідомив кореспондент американського журналу Foreign Policy Джек Детч.
Це перші з 11 вертольотів Мі-8 і Мі-17, поставки яких передбачені пакетом американської військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів.
Також в Україну вже прибули 60% з 209 тисяч снарядів для 155-мм гаубиць, які були обіцяні Україні в рамках цього пакету.
Журналіст додав, що 74 з 90 гаубиць, переданих Україні Сполученими Штатами, вже знаходяться на полі бою. Також за останні 24 години союзники відправили 10 літаків військової допомоги Україні.
Нагадаємо, Україна і США обговорили шляхи вирішення паливної кризи.