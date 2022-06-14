При цьому окупанти сподіваються, що обіцяні грошові надбавки трохи змотивують загарбників.

Офіцери російської 64 ОМСБР, що чинила звірства в Бучі, визнали неспроможність набрати новий особовий склад.

Про це свідчить нове перехоплення Головного управління розвідки МО України.

Розвідка перехопила розмову офіцерів російської 64 окремої мотострілецької бригади, під час якої ході підлеглий офіцер питає у свого командира щодо правдивості чуток про звільнення очільника міноборони РФ Сергія Шойгу. Командир спростовує: "Ні, наче. Ось він нещодавно Омурбекову (командиру 64 ОМСБР) зірку вручав (звання полковника)".

Окупанти також обговорили обіцяні грошові надбавки. Вони вважають, що гроші трохи підбадьорять демотивоване російське військо на тлі сотень відмов воювати проти Україні.

"За*бісь. А то у нас відмовників просто взагалі – море... Тут 150 відмовників. Всі, хто звідти приходить. Їх ніхто і засуджувати не має права. Ну, хто вдруге захоче в цю дупу?", - каже один з офіцерів.

64 ОМСБР - саме той підрозділ, що чинив жахливі злочини під час окупації Бучі. Після звільнення Бучі, командир 64 ОМСБР, Азатбек Омурбеков, отримав державні нагороди РФ та позачергове звання.

Раніше повідомлялося, що окупанти "ДНР" відмовляються воювати та просять забрати їх з Херсонської області після того, як ЗСУ пішли в контрнаступ на цьому напрямку.

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