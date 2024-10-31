За словами військового, на напрямку Борової дуже професійно працюють російські артилерійські засоби та оператори БпЛА.

Російські окупанти постійно змінюють тактику, намагається пристосуватися до діючих умов в напрямку Борової на Харківщині. Про це в ефірі "Радіо NV" повідомив Дмитро Кухарчук - командир другого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади.

"Якщо раніше противник атакував малими групами по декілька людей. То зараз він накопичує великі групи, намагається зробити прорив великими групами. Але 3 штурмова стійко тримає позиції. Противник постійно змінює тактику, намагається заскакувати на мотоциклах. Це дуже кумедна тактика в даному випадку. Використовує велику кількість артилерії, дронів. І таким чином здійснює постійну напругу", - сказав Кухарчук.

Він також додав, що співвідношення втрат на цьому напрямку колосальне - на користь України: "Я не можу говорити про українські втрати, я можу говорити про співвідношення - це 1 до 12".

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За словами військового, на напрямку Борової дуже професійно працюють російські артилерійські засоби та оператори БпЛА. Таким чином ворог намагається пробити оборону українських захисників. Кухарчук додав:

"Але на деяких ділянках ми навіть здійснюємо контрнаступальні дії, потихеньку просуваючись уперед".

Ситуація на фронті залишається складною: що треба знати

Аналітики DeepState повідомляють про повне захоплення російськими загарбниками міста Селидово на Донеччині. Крім того, ворог зміг окупунвати ще два населених пункти, зазначають експерти.

На думку журналістів New York Times, Росія почала досягати рекордних успіхів на фронті зокрема через відсутність укріплень на фронті та масове використання загарбниками КАБів.

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